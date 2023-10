Saranno coperti due campi di tennis-padel

Saranno coperti i due campi da tennispadel di cui nel giugno scorso il Comune ha autorizzato la realizzazione su istanza del circolo tennis ’Guzzini’ e della società sportiva ’Audace Padel’ in via Le Grazie dove già insiste il centro sportivo. Oltre a questi è stata autorizzata anche la costruzione di un manufatto ad uso magazzinoufficio. La richiesta di variante urbanistica - necessaria per la modifica degli impianti sportivi - è stata motivata dalle due società per far fronte alla pesante congiuntura economica che ha reso difficile il mantenimento delle attività sportive: la richiesta di copertura dei campi da tennispadel comporterebbe, infatti, un introito sia con nuove iscrizioni sia con la possibilità di utilizzo dei nuovi campi non solo per il periodo estivo ma per tutto l’anno solare. Sul progetto è arrivato anche il parere favorevole dell’Area Tecnica comunale in quanto l’intervento progettato è paesaggisticamente compatibile con l’assetto tutelato dei luoghi.