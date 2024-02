“Saranno famosi“ cambia secolo. E diventa storia dei nostri giorni

Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi sono solo alcuni dei protagonisti che faranno scatenare il teatro Rossini di Civitanova a suon di musica e ballo. Perché chi è che non conosce “Saranno famosi“, una delle serie tv più famose e indimenticabili degli anni Ottanta, diventata poi un film e un musical di successo internazionale?

Ora “Saranno famosi. Fame the Broadway musical“, la nuova versione firmata da Luciano Cannito, è pronta ad arrivare sabato sera, dalle 21,15 al teatro di Civitanova, nell’ambito della stagione promossa dal Comune, dall’Azienda dei Teatri e dall’Amat.

Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, “Saranno famosi“ è una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico e ispirare miriadi di giovani talenti. Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi. Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di “Sette spose per sette fratelli“, portano in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che, oltre a proporre la famosissima canzone “Fame“ vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie realizzate in collaborazione con un team di talenti della tv e del teatro musicale italiano.

La scelta registica e l’adattamento di Cannito spostano l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi. “Saranno famosi. Fame the Broadway Musical“ è ideato e sviluppato da David De Silva, testi di José Fernandez, liriche di Jacques Lévy, musiche di Steve Margoshes. La canzone “Fame“ è scritta da Dean Pitchford e Michael Gore, traduzione, adattamento, regìa e coreografie sono di Luciano Cannito, coreografo associato Fabrizio Prolli, le scene sono di Italo Grassi, i costumi di Veronica Iozzi, traduzione liriche a cura di Luciano Cannito e Laura Galigani, disegno luci di Valerio Tiberi, direzione musicale Giovanni Maria Lori, arrangiamenti musicali Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro, Maurizio Sansone, vocal trainer Ivan Lazzara, video di Roberto Loiacono. Informazioni e biglietteria contattando il teatro Rossini allo 0733 812936 , oppure on line sul circuito vivaticket.