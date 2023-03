Saranno sistemati alcuni tombini

Sono previsti alcuni interventi di manutenzione ordinaria, nel territorio comunale di Corridonia, già affidati ad un’impresa. Si tratta della sostituzione di un chiusino in ghisa in via Niccolai, due in via Font’Orsola, e del rispristino di altri presenti in via San Giuseppe e in viale dell’Industria. Si procederà poi alla sostituzione di due caditoie in via Procaccini, del canale di raccolta acque in via Fonte Margherita e, inoltre, è in calendario un’opera di ripristino della sede stradale in via Ciaffoni. Sul fronte cura del verde è in programma l’abbattimento di sette pini domestici, di cui quattro nel parco della Villa Fermani e tre su viale Niccolai al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e danni alle strutture comunali e private.

d. p.