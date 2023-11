Saranno sostituite le piante sul Corso e in altre vie

Il Comune di Civitanova spenderà 30.000 euro per sostituire diverse piante in Corso Umberto I, in via Aldo Moro, in via Grazia Deledda e in via Giuseppe Ungaretti. Lungo il corso sono 190 le piante presenti; 97 sono platani e 93 sono palme e alcune di queste risultano attaccate dal punteruolo rosso. I trattamenti fitosanitari eseguiti finora non hanno dato esito positivo e 13 palme sono ancora gravemente compromesse dal parassita, altre si sono seccate e pure qualche platano non sta troppo bene in salute. Uno dovrà essere reintegrato mentre per quanto riguarda le palme verranno sostituite con un’altra essenza, ed è la Lagerstroemia. Anche in via Aldo Moro previsti interventi perché un paio di piante devono essere abbattute e sostituite: una si è seccata mentre un’altra, secondo quanto risulta all’amministrazione, sarebbe finita a seguito di atti vandalici. Per quanto riguarda la salute dei tigli che si trovano in via Deledda e in via Ungaretti ne vanno reintegrate almeno tre. L’attuazione dell’intervento comprato per il Comune il costo d 30.000 euro e la somma comprende le spese per la manodopera, per l’abbattimento delle piante, il trasporto, lo smaltimento e la messa dimora dei nuovi alberi.