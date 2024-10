Sarnano in lutto per Sandro Tidei. Era pilota e commissario alle gare

Sarnano in lacrime per il 57enne Sandro Tidei, molto amato in paese. È morto martedì sera all’ospedale di Macerata. Oggi alle 15, sarà celebrato il funerale nella chiesa di Sant’Agostino; la camera ardente è all’obitorio di Sarnano. Tidei lavorava alla ditta Laminox; era anche pilota e commissario di percorso, con una grande passione per questo settore. La comunità si stringe ai genitori, Umberto e Maria, alla moglie Angela e ai figli Mauro e Marica (proprietari della società agricola "Il tesoro dei Sibillini"), ai fratelli Giuseppe e Adriana. "Il mondo degli ufficiali di gara – ha scritto l’Aci, federazione nazionale per lo sport automobilistico – è vicino alla famiglia di Sandro Tidei, commissario di percorso venuto a mancare dopo una brevissima malattia. Sandro, oltre che svolgere attività di pilota con la scuderia Sarnano Corse, era molto attivo come commissario di percorso, soprattutto nelle gare del centro Italia. Il Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto costituiva per lui un appuntamento immancabile e Sandro rappresentava un punto di riferimento per i più giovani che entravano nel mondo degli ufficiali di gara". Tantissimi i messaggi per Tidei. "Fai buon viaggio amico nostro" il saluto addolorato della Scuderia Sarnano Corse.

Tidei faceva parte della squadra di contrada Castelvecchio nel Palio del Serafino: una grande perdita per tutti i contradaioli. "La notizia della scomparsa di Sandro ha lasciato la comunità sconvolta – dice il sindaco Fabio Fantegrossi –, era un uomo instancabile. Conosco bene la famiglia, in particolare i figli: le più sentite condoglianze e un forte abbraccio". In segno di lutto, il raduno di trattori previsto domenica è stato annullato.