Sarnano, quest'anno il presepe è all'uncinetto

Sarnano, 7 dicembre 2023 - Quest’anno il gruppo “Per una Sarnano più granny”, formato da una trentina di cittadine volontarie di ogni età, fa tris. Se nel 2021 per le vie del centro storico aveva realizzato un albero di 3,753 metri e tanti alberelli a uncinetto, nel 2022 la slitta di Babbo Natale ricoperta di 2.170 mattonelle “granny”, adesso tocca al simbolo natalizio per eccellenza: il presepe.

Natività, Magi, casette, fiume, gli animali e antichi mestieri (come il falegname, il macellaio, la fioraia, l’artigiano di tappeti ecc.), per un totale di una quarantina di figure, sono stati fatti con la tecnica “Amigurumi”, l’arte giapponese di lavorare all’uncinetto. Il tutto in tempi record, in un paio di mesi, da inizio ottobre. Tra le volontarie più attive, Mariella Zallocco, Loretta Giacomozzi e Ida Marino (nella foto). Il presepe sarà inaugurato domani pomeriggio, sotto il loggiato di via Roma. Inoltre le piante di piazzale La Marmora saranno “colorate” da un centinaio di palline di Natale (circa 190 “mattonelle”). La slitta dell’anno scorso potrà essere ammirata in piazza Perfetti, mentre il grande albero del ‘21 sotto il loggiato. “Il nostro intento è abbellire il paese, in collaborazione con il Comune”, spiega una delle ideatrici, Silvia Capri. Il gruppo “rosa” da settembre svolge anche corsi gratuiti per bambine, le “crocheter” del futuro.