Sarnano Terzo Millennio, è caos. Battaglioni riconsegna la delega

La Sarnano Terzo Millennio srl, società partecipata del Comune che gestisce le Terme di Sarnano, è ancora al centro dell’attenzione. Questa volta il consigliere comunale di maggioranza Stefano Battaglioni ha rimesso la delega "alle società partecipate" nelle mani del sindaco Fabio Fantegrossi, poco prima dell’assemblea dei soci. "Battaglioni è un valido commercialista e fin dalla campagna elettorale ha lavorato a strategie di rilancio per le terme – racconta il primo cittadino -. Ha fatto un lavoro fondamentale, ho cercato di non fargli riconsegnare le deleghe".

La questione da risolvere è quella della Sarnano Terzo Millennio. L’amministratore dimissionario Fiorino Coppari ha rimesso il suo mandato da giugno. "Avevano definito insieme, con la maggioranza, i componenti della nuova squadra del cda, Battaglioni aveva lavorato a questo – prosegue Fantegrossi -. Ma a pochi giorni dall’assemblea il papabile presidente del consiglio di amministrazione, con dati e numeri alla mano, ha avanzato dei dubbi sul ruolo ad rivestire per "una situazione delle terme ben più grave di quella prevista". E ci ha consigliato di effettuare, prima del rinnovo del cda, una serie di procedure di risanamento della società, mettendo un punto fermo sulla situazione pregressa con una fotografia attuale sulla società. Coppari ha dato disponibilità per fare da "traghettatore" in questa fase".

Con l’apertura a manifestazioni di interesse o eventuali acquirenti privati. "È concluso l’iter di delocalizzazione – ha detto – quindi che potremmo procedere con la privatizzazione. Una necessità dettata anche dalla situazione".

"Un consigliere delegato, nomina fiduciaria al pari di un assessorato, dovrebbe trovare il pieno sostegno nelle idee che vengono portate avanti, soprattutto se condivise prima e messe in campo poi, mantenendo fede agli impegni assunti con i cittadini – ribatte Fratelli d’Italia (partito che durante le elezioni ha sostenuto la civica di centrodestra di Fantegrossi, ndr) –. Risulta invece evidente che così non è stato, perché ad ogni soluzione proposta o punto fermo da mettere nel percorso prestabilito, veniva sempre sollevato un nuovo problema. Dopo tante parole, all’atto pratico si è proceduto con la riconferma dello status quo, ovvero dell’amministratore unico nominato dalla precedente amministrazione e già da mesi dimissionario. Era quindi inevitabile che il consigliere Battaglioni prendesse le distanze da queste decisioni".