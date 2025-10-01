"Sarò una sentinella. Non dimentico che parto dal mio entroterra"

Il recordman di preferenze in provincia è Gianluca Pasqui, con 4.043 preferenze. Dal 1994 ha la tessera con Forza Italia e da 31 anni è nello stesso partito. È stato sindaco di Camerino dal 2014 al 2019 (precedentemente assessore e vicesindaco sotto Dario Conti). Dal 2016 per due anni consigliere provinciale. Nel 2020 è stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale. E ora i rumors parlano di giunta.

Analisi del voto? "Ero certo della vittoria della coalizione. Abbiamo toccato temi come la sanità in questi anni, facendo grandi riforme; nel prossimo quinquennio si vedranno risultati importanti. Sono soddisfatto del risultato del mio partito, sempre in crescita. Segno che, sotto la guida del segretario nazionale Antonio Tajani e del commissario regionale Francesco Battistoni, Forza Italia ha ripreso il giusto percorso: lavorare tra la gente e per la gente, e con i giovani. Grande l’impegno per la Zes".

E lei? "Esprimo gioia e gratitudine. Essere il primo come preferenze tra tutti gli schieramenti politici in provincia, e di Forza Italia nelle Marche rappresenta anche una grande responsabilità, che cercherò di portare avanti come ho sempre fatto per il bene dei cittadini, con serietà, onestà e correttezza. Non dimentico da dove sono partito, l’entroterra. Sarò una sentinella attenta per il territorio, avendo però ben chiaro che sono stato eletto nella provincia e soprattutto nella regione".

Sul flop della Lega? "Non entro negli schemi degli altri partiti. C’è un rapporto cordiale, auguro a tutti un buon percorso, ma mi preoccupo di quello che accade in Forza Italia, dove il consenso è in crescita. Io sarò sempre in FI, fino alla fine".

Ora si aspetta un assessorato? "Mi metto a disposizione del partito. In base alla discussione fra alleati, con il governatore, il segretario regionale mi dirà quale sarà il mio ruolo".

Lucia Gentili