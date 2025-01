Sassate sul lungomare, quattro alla sbarra

Accerchiato, preso a sassate e colpito con i vetri delle bottiglie rotte trovati dentro i cestini dell’immondizia sul lungomare. Per questo episodio sotto finiti sotto accusa per il reato di lesioni personali quattro extracomunitari: sono Mamadou Sadio Diallo, senegalese di 30 anni, Achraf Meftah, tunisino di 28 anni, Fredj Nasri Ben, anche lui tunisino, di 24 anni, e Mohammed Ammari, 24enne nato a Recanati.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri mattina in tribunale dal pm Raffaela Zuccarini, i quattro extracomunitari la sera del 2 agosto 2020, insieme con altri quattro o cinque soggetti che non sono stati identificati, avrebbero aggredito un 40enne di Loreto, sul lungomare portorecanatese. Secondo quanto era stato ricostruito, il 40enne era stato raggiunto dal gruppo di extracomunitari e poi colpito con i sassi recuperati dalle aiuole sul lungomare, grosse pietre e bottiglie in frantumi, prese dai cestini dei rifiuti. L’uomo aggredito era stato soccorso, e in seguito all’aggressione aveva riportato una serie di lesioni, in particolare la la frattura della tibia destra, giudicate guaribili in trenta giorni. Il senegalese, secondo l’accusa, lo avrebbe minacciato con frasi come "peccato che non ti ho ammazzato", "tanto voi stanotte a casa non ci arrivate": per questo motivo lui è accusato anche di minacce. Il senegalese, inoltre, è imputato anche del reato di ricettazione. In quella circostanza, era stato infatti trovato nella sua disponibilità un telefono cellulare modello Samsung A40, oggetto di un furto messo a segno il 18 luglio 2020 e denunciato dal proprietario, un 60enne di Loreto, un paio di giorni dopo.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli, sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui il 40enne aggredito, suo fratello e la compagna del fratello, che hanno ribadito quanto accaduto quella sera. Il 40enne ha riferito anche di essere già stato vittima di una aggressione analoga, una decina di giorni prima. Il senegalese è difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, ieri sostituito dalla collega Silvia Vigoni, Meftah è difeso dall’avvocato Sante Monti, Ben dall’avvocato Emanuele Senesi e Ammari dall’avvocato Marco Fabiani.

La prossima udienza, per sentire altri testimoni e ricostruire l’accaduto, è stata fissata per il mese di ottobre.

Chiara Marinelli