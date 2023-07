Sassi contro le case, rotta una finestra da un gruppo di ragazzini

Movida notturna agitata l’altra sera a Recanati dove alcuni ragazzini si sono divertiti a lanciare alcuni sassi verso la strada dal piano del parco di Villa Colloredo Mels dove sono collocati i giochi per i bambini. Per divertirsi hanno mirato alle case che si trovano sotto l’area verde, in via della Residenza, riuscendo a colpire anche un vetro di una finestra che si è riotto. "È questa la sicurezza che si ha vivendo a Recanati – commenta un residente –. Io in casa ho 3 bambini e non è stato proprio piacevole assistere a questa sassaiola. Questa cosa è inaccettabile anche perché non è la prima volta che succede: i ragazzi, che frequentano il parco, lanciano sempre oggetti nella via di sotto".