Satira online contro il sindaco: "Non ci fu diffamazione"

Nessun reato se si fa satira sul sindaco, contestando la sua attività amministrativa. Lo ha deciso ieri il presidente della sezione penale di Macerata, Roberto Evangelisti, assolvendo la direttrice di un quotidiano online dall’accusa di diffamazione, "perché il fatto non costituisce reato". In tribunale, ieri, si sono ritrovati il sindaco Ciarapica, e consiglieri ed ex consiglieri di opposizione: Pierpaolo Rossi, Dimitri Papiri e Giulio Silenzi. A denunciare Livia De Pace, direttrice di CivitanovaLive, era stato proprio il sindaco, in merito a un articolo firmato con lo pseudonimo Robespierre uscito nella primavera del 2019. L’articolo criticava Ciarapica su vari argomenti e per la sua assenza alla seduta del Consiglio in cui si era votato il bilancio preventivo, definendolo con epiteti come "acefalo privo di spina dorsale", e alludendo al suo soggiorno "nei mari arabici". "Diverse persone quella domenica mi chiesero conto di quell’attacco – ha ricordato ieri in aula Ciarapica, parte civile con l’avvocato Gian Luigi Boschi -. Quella testata non era mai tenera nei miei confronti, ma in quel caso usarono parole non corrette". L’avvocato Gatto, in difesa dell’imputata, ha chiesto al primo cittadino se avesse partecipato al Consiglio comunale, quando si era approvato il bilancio 2019 e perché invece fosse andato a Doha, e Ciarapica ha spiegato di aver avuto un impegno di lavoro. Rossi e Papiri hanno invece ribadito come fu stigmatizzato in Consiglio il fatto che il sindaco fosse assente a una seduta importantissima. Silenzi poi ha ricordato un altro tema caldo del momento, l’aumento delle tariffe dell’acqua del 18% in due anni deciso dal Comune "senza alcun obbligo né urgenza visto che il gestore unico non c’è ancora oggi". Alla fine, il pm Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a 250 euro di multa per la direttrice del quotidiano. Ma il presidente Evangelisti ha assolto l’imputata.