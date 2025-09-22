Savini: "Sono soddisfatto. Abbiamo dato tutto il possibile"

Mirko Savini, nel solito dilemma del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto opteremo per la prima ipotesi. Concorda? "Assolutamente sì. Avevo chiesto ai ragazzi la continuità sia della prestazione che dell’atteggiamento e debbo dire che c’è stata. Sono contento: la squadra ha dato tutto quello che aveva cercando sino alla fine di vincerla" Invece un primo tempo un po’ timido? "Si perché si abbassavano molto gli esterni e non siamo riusciti a creare quella superiorità che cercavamo e comunque un paio di occasioni le abbiamo avute" Sulla rete subita su punizione qualcosa da rivedere, seppur la traiettoria del tiro di Cancello è sembrata al limite dell’impeccabile? "Molto probabilmente la nostra barriera non ha saltato anche se mi riservo di rivedere le immagini. E’ entrata, tutto sommato anche abbastanza bassa la palla e questo mi fa pensare proprio in tal senso." Uscite probabilmente con qualche certezza in più, ossia di avere un binomio difensivo di categoria e che il tragitto di crescita dei recenti innesti sta procedendo come nelle aspettative: "L’obiettivo è quello, d’altronde questi ragazzi sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. Era evidente che avessero bisogno di minutaggio e pian piano glielo stiamo dando. Si stanno ambientando bene ma occorre dire che nel contesto di questo gruppo non è una cosa difficile. Abbiamo bisogno di tutti a maggior ragione in questi giorni".