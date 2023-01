Sbaffi: "Dal dolore un’occasione di rinascita"

Riccardo Sbaffi, 40 anni, gestisce l’azienda di famiglia, la BigMat di Villa Potenza, che opera nella distribuzione di materiali e soluzioni per l’edilizia e, da ottobre, è referente per Macerata dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Da anni, però, è volontario dell’Ail dopo aver sperimentato personalmente il dolore della perdita della sorella Federica, a soli 32 anni. Sbaffi, da pochi mesi è referente provinciale, ma da anni volontario dell’Ail. Ci racconta il lavoro dell’associazione? "Ad ottobre sono diventato referente Ail per Macerata, raccogliendo il testimone da Caterina Bocci. Dal 2016, anno in cui a mia sorella Federica è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta, sono impegnato nella sensibilizzazione in materia di donazione di midollo osseo e nella promozione di attività di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. L’Ail è costituita da 82 sezioni provinciali, io faccio parte della sezione di Ancona-Macerata. La forza dell’Ail Ancona-Macerata è quella di essere autonoma: tutti i fondi raccolti vengono impegnati sul territorio, supportando la clinica di ematologia dell’ospedale di Torrette di Ancona e l’ematologia dell’ospedale di Civitanova". Lei ha sperimentato personalmente il dolore di perdere sua sorella per la malattia. Cosa può dire a chi...