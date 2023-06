"Sbagliata l’area camper distante da centro e spiagge"

Contro l’area camper nella zona commerciale, a circa quattro chilometri dalla spiaggia, si schiera anche Daniele Marcelletti, responsabile della promozione turismo itinerante e segretario nazionale della Federazione italiana Act che assegna la Bandiera Gialla ai Comuni che si distinguono in qualità nell’investimento del settore turistico. Marcelletti usa espressioni forti nel giudizio di merito: "Trovo abominevole realizzare un’area di sosta in zona commerciale, distante dal centro, dalla spiaggia e da tutti i servizi essenziali di cui necessita un turista itinerante. Personalmente – aggiunge – consiglio sempre alle amministrazioni, prima di individuare la location di un’area di sosta, di interpellare i camperisti e in particolare il presidente del Camping Club Gabriele Gattafoni, che è anche responsabile del ’Comune amico del turismo itinerante’. Nel caso di Civitanova appare palese che ciò non sia stato fatto. Con Gattafoni – sottolinea Marcelletti – abbiamo parlato spesso di questo argomento, esprimendo sempre le nostre perplessità per l’opera collocata in quella zona". Una risposta quindi a quanto dichiarato da tre ex membri del Camping Club che avevano attaccato Gattafoni, "non fa nulla per l’area camper, spacca la categoria", ed elogiando invece il lavoro dell’amministrazione. "In Italia – aggiunge Marcelletti – transitano e soggiornano circa venti milioni di turisti itineranti europei, in camper e caravan, e per questo motivo è importante far capire fin da subito alle amministrazioni che la scelta della location è importante per non realizzare opere che rischiano di non essere utilizzate dopo avere speso centinaia di migliaia di euro". Marcelletti spiega poi come la collocazione strategica di un’area camper sia importante anche per sostenere la piccola economia di un territorio, perchè "i turisti itineranti amano scoprire luoghi poco battuti e inesplorati, apprezzano la cultura e la ristorazione locale, i prodotti, le eccellenze enogastronomiche e artigianali. In tal modo sostengono economicamente anche le realtà fuori dai percorsi più ordinari, i piccoli centri, i borghi storici".

Giuliano Forani