"Sbagliato ridurre la Tari in centro"

"La Tari è una imposta che si autofinanzia e una sua riduzione va coperta dagli altri utenti. Per questo, nell’ottica di sostenere le attività del centro storico coinvolte dai cantieri in corso, siamo orientati all’erogazione di un contributo economico, determinato sulla base dell’aggravio registrato nel periodo di durata dei lavori". È la risposta dell’amministrazione comunale di Potenza Picena in merito alla richiesta di ridurre del 30% la tariffa sui rifiuti a carico delle attività del centro. Tale misura era stata proposta dal gruppo di minoranza Idea Futura, durante lo scorso consiglio comunale.

"Da qualche settimana sono state portate avanti riflessioni sul tema per individuare il miglior strumento di sostegno, alla luce di una quantificazione oggettiva del danno – spiega l’amministrazione potentina –. Ridurre la Tari a una parte dell’utenza, come chiesto dall’opposizione, significa doverla far pagare alle altre utenze con effetti quasi nulli in capo alle attività commerciali. Una riduzione della Tari del 30%, per alcune attività, si tramuterebbe in un contributo di 30 euro: per questo la strada che stiamo percorrendo è quella del contributo economico".

La giunta sottolinea un altro aspetto: "Entrando nel merito della tariffa, la scadenza della prima rata, prevista per il 30 aprile, non era perentoria, come riportato nella lettera inviata a cittadini, commercianti e attività industriali. Perciò risulta inutile la richiesta di sospensione, presentata nell’interrogazione del gruppo Idea Futura: la tassa può essere saldata, senza alcuna maggiorazione, entro il 30 settembre. Inoltre, per chi ha un importo da corrispondere superiore a mille euro, è stato previsto un aumento della rateizzazione possibile, con l’obiettivo di alleggerire i contribuenti".