Motociclista finisce nella scarpata e muore

Visso (Macerata), 31 maggio 2025 – Ancora un incidente mortale. Poco prima delle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una moto. La vittima è un ferrarese di 70 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

La squadra dei vigili del fuoco di Visso, con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), ha provveduto al recupero della persona, successivamente affidato al personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per consentire tutte le necessarie operazioni di soccorso e i rilievi per stabilire la dinamica della tragedia, la strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. Sul posto presenti sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.