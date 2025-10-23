Sbanda con l’auto, grave un anziano

Un malore improvviso al volante, la vettura che inizia a sbandare, poi lo schianto contro un manufatto in cemento lungo la carreggiata. Sono stati attimi di paura nel pomeriggio di ieri, lungo via dell’Acquara, in contrada Addolorata a Recanati, dove un uomo di 78 anni, residente a Castelfidardo, è rimasto gravemente ferito dopo essere finito fuori strada con la sua Fiat Grande Punto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30, su un tratto rettilineo della strada comunale che collega la zona di Villa Musone a Castelfidardo, poco prima della cabina elettrica della società Dea, in un’area di campagna costeggiata da fossi e campi coltivati. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando da solo quando all’improvviso avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo progressivamente il controllo del mezzo. Un altro automobilista, che procedeva alle sue spalle, ha raccontato poi di aver visto la Punto procedere a zig zag per alcuni metri, segno evidente di una perdita di lucidità del conducente, prima di uscire di strada e terminare la corsa contro un tombino in cemento armato collocato a margine della carreggiata.

Sul posto, richiamati dagli altri automobilisti di passaggio, si sono precipitati i soccorritori. Sono arrivate subito due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente da Macerata e l’altra dal distaccamento di Osimo, che hanno lavorato per diversi minuti per estrarre il conducente dall’abitacolo, accartocciato dopo l’impatto. I soccorritori del 118 e della Croce Gialla di Recanati hanno poi prestato sul posto le prime cure all’anziano.

In un primo momento si era temuto per la sua vita, perché chi lo ha soccorso lo ha trovato riverso sul volante e non dava segni di vita Poi però per fortuna il pensionato ha iniziato a riprendere conoscenza e addirittura a parlare con i sanitari.

Visti i traumi riportati nell’impatto e la dinamica dell’incidente, è stato richiesto comunque l’intervento dell’eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo dell’incidente. Il 78enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è ora ricoverato con fratture al bacino e alla spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è affidato alle cure dei medici.

Durante le operazioni di soccorso, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, per consentire al personale sanitario e ai vigili del fuoco di operare in sicurezza con il ferito e sulla carreggiata. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia locale di Recanati, che stanno ora completando gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Nell’accaduto non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

