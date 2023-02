Sbanda con l’auto in via Dalmazia e finisce contro il palo

Ha colpito in pieno un palo della segnaletica stradale, posto in mezzo ad un’aiuola spartitraffico, in via Dalmazia, all’altezza dell’incrocio con via Biagetti. Erano all’incirca le 20 di domenica e l’auto, proveniente da via Cupa Madonna di Varano, stava per salire verso il centro quando ha sbandato e ha invaso l’aiuola finendo conto il palo. L’auto ha riportato importanti danni a giudicare dai diversi pezzi di carrozzeria a terra. Non si conosce l’autore del sinistro, ma c’è chi, a bordo dell’auto dietro, ha fotografato l’accaduto.