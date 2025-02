Sbanda con l’auto per un tombino. Risarcimento lampo dal Comune

Risarcimento lampo da parte del Comune di Civitanova a una automobilista del Fermano che, per colpa di un dissesto sul nuovo asfalto appena fatto, mentre viaggiava con i due figli ha perso il controllo dell’auto rischiando di farsi male.

Assistita dall’avvocato Laura Domenella, ha dovuto aspettare soltanto un paio di mesi per vedersi rimborsare i danni subiti una sera di novembre in cui, dopo aver trascorso la serata in città, si è messa alla guida della sua Audi per rientrare a casa. Stava percorrendo la statale Adriatica, nel tratto di via Martiri di Belfiore, un pezzo della Adriatica su cui erano stati da poco effettuati i lavori per la riqualificazione dell’asfalto. Prima di imboccare la rotonda della superstrada ha avuto l’incidente, a causa di un tombino, di quelli rotondi che su trovano in mezzo alla carreggiata, e che in parte era rimasto scoperto. Un pericolo non segnalato e tale da tagliere la gomma della vettura. Lo pneumatico è scoppiato, facendo perdere alla donna il controllo dell’Audi, su cui viaggiava insieme con i due figli, e che ha sbandato sulla destra.

La sorte ha voluto che in quel momento sul marciapiede non transitassero pedoni, perché altrimenti la storia da raccontare sarebbe stata molto diversa. Nessuno si è fatto male, ma la gomma è rimasta squarciata. La donna si è rivolta all’avvocato civitanovese ed è partita la pratica per la richiesta di risarcimento della fattura del gommista. Vista la dinamica dei fatti, palazzo Sforza non ha proceduto, come invece fa quasi sempre, alle contestazioni che portano poi la vicenda a essere decisa dal tribunale, con attese a volte di anni. Si è trovato subito l’accordo e alla automobilista sono stati rimborsati 400 euro.

La questione potrebbe anche non essersi chiusa a livello legale, se l’amministrazione comunale dovesse decidere di contestare i lavori all’impresa.

Lorena Cellini