Sbanda e finisce contro il guardrail: portato in ospedale

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail, sulla rampa della superstrada in via Martiri di Belfiore. All’ospedale un giovane di 26 anni, residente in zona. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 5.30. Il giovane, al volante di una Peugeot 207, avrebbe fatto tutto da solo, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale. Il conducente è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Verde: aveva battuto la testa ed era ferito, ed è stato portato al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco.