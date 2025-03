Sbanda e finisce fuori strada lungo la provinciale. Automobilista soccorsa dal personale del 118

Un incidente stradale si è verificato lungo la provinciale che collega Recanati a Montefano, nei pressi della deviazione per Santa Croce.

Un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco ai margini della carreggiata. Alla guida del veicolo si trovava una donna, che avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire contro una scarpata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con un’ambulanza del 118 partita da Recanati.

Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul posto, la conducente è stata portata all’ospedale di Civitanova per gli accertamenti e le cure del caso. Nonostante le ferite riportate, per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.