Sbanda e rischia di cadere sui binari

Ambulanza in stazione ieri mattina.

Gli operatori sanitari sono dovuti intervenire per soccorrere un extracomunitario che, in evidente stato di ubriachezza, trascinava un monopattino elettrico lungo le piazzole dello scalo ferroviario, sbandando vistosamente e rischiando di cadere sui binari.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi dei passeggeri che erano in attesa dei convogli e sono stati loro a dare l’allarme chimando i soccorsi e chiedendo subito l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che quel suo girovagare così vicino alle rotaie potesse sfociare in tragedia, casomai fosse transitato un treno.

Alla fine è arrivata l’ambulanza che ha soccorso l’uomo e lo ha portato in ospedale.