Sbanda e si ribalta in auto. Paura per una 50enne

Auto si ribalta in superstrada, una donna finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di ieri, lungo la superstrada Val di Chienti, tra Belforte e lo svincolo per Tolentino sud. Una donna, una 50enne della zona, al volante della sua auto, una Fiat Panda, mentre rocedeva in direzione mare ha perso il controllo del mezzo. Alla fine, l’auto si è ribaltata. La donna avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli, almeno secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. La donna, che è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo della sua auto, è stata soccorsa e, dopo un primo controllo sul posto, è stata caricata a bordo di una ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

Chiara Marinelli