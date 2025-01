Sbanda e si schianta. Addio all’avvocato Agnetti

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail. Tragedia all’alba del primo giorno dell’anno. È morto così, al volante della sua auto, Alessandro Agnetti, avvocato maceratese di 79 anni, molto conosciuto nella frazione di Villa Potenza e a Macerata. Il tragico incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri di Macerata, è avvenuto ieri, poco dopo le sei, lungo la strada provinciale di Villa Potenza, all’altezza della rotatoria poco dopo l’ufficio postale, non lontano da dove viveva la vittima. Per cause che sono in corso di accertamento, Agnetti, al volante della sua auto, una Fiat Panda, ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard rail. A terra non ci sarebbero tracce di frenata e tra le ipotesi c’è quella che ad aver provocato l’incidente sia stato un malore. Avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Macerata. Ma per il 79enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. È morto sul colpo, inutili i soccorsi. Sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Macerata.

Secondo quanto ricostruito Agnetti era uscito presto di casa ieri mattina. Nella frazione di Villa Potenza, dove tutti lo chiamavano Sandro, era molto conosciuto. Era stato avvocato ed ora era in pensione. Aveva lavorato anche in Regione. Impegnato politicamente, era stato anche assessore e consigliere comunale. "Con grande dispiacere apprendo della morte del caro Alessandro Agnetti – è il ricordo di Maurizio Boldrini, direttore di Minimo Teatro –, col quale ho collaborato amichevolmente per tante iniziative. È stata sempre una persona capace di trasmettere entusiasmo e amore nelle cose da fare. Tra l’altro è il primo assessore alla cultura che ha accolto e promosso una iniziativa del Minimo Teatro, nel 1982".

Lo ha ricordato anche l’assessore Paolo Renna. "Ci eravamo sentiti al telefono il 30 dicembre – ha detto Renna – Mi aveva chiamato perché stava scrivendo un libro su Villa Potenza e mi aveva chiesto di fare una pagina. Ha fondato la fiera "Macerata Produce". È stato un bravo politico ed è stato anche segretario generale della Regione. Ultimamente era un po’ defilato, usciva poco, ma a Villa Potenza era molto conosciuto. Era una personalità vulcanica, piena di idee". Aveva anche scritto, tra le altre pubblicazioni, un libro su Padre Matteo Ricci. Il funerale deve essere ancora fissato.