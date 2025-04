Sbandano e cadono dalla moto. Un ragazzo portato a Torrette

Un pomeriggio che doveva essere di spensieratezza si è trasformato in attimi di paura. Ieri poco dopo le 18 due ragazzi, entrambi del luogo, sono caduti rovinosamente mentre percorrevano via del Mare in sella a una Ducati Motard, in direzione Porto Recanati. All’improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo — forse per una distrazione o a causa del fondo stradale irregolare — e i due giovani sono finiti a terra.

L’urto è stato violento: il ragazzo alla guida ha riportato la frattura di un piede, mentre il passeggero ha riportato una vistosa escoriazione al braccio destro. Valutata sul posto la gravità della frattura, i sanitari del 118 hanno deciso di allertare l’eliambulanza, che è atterrata poco dopo nel campetto della chiesa dei Passionisti, nel quartiere Le Grazie di Recanati. Il conducente è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposto a cure adeguate. Il secondo ragazzo, invece, è stato accompagnato al punto di primo Intervento dell’ospedale di Recanati, in attesa di valutare un eventuale successivo trasferimento a Civitanova.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella caduta. Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.