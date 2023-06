Sbandieratori, musici e sfilata di moda

Un successo la seconda edizione di ‘Città di Macerata in festa’. È cominciata a inizio giugno col patto di gemellaggio con Lanciano, mentre la scorsa domenica è andata in scena la giornata conclusiva (prevista il 4 giugno ma rimandata per il maltempo), aperta dalla sfilata in centro organizzata da ’Sbandieratori e Musici’ di Lanciano, dai tamburi In Nomine Anxa, da Mastrogiurato di Lanciano e col falconiere Davide Manzi: oltre 70 i figuranti in abiti medievali. Poi, concerto dell’Orchestra Fiati ‘Insieme per gli Altri’, poi in piazza Mazzini sfilata di moda Miss Blumare e Mister of the Year (vincono Alessia Settimi e Assane Cisse) e la premiazione di Aperitivo Macerata organizzata da Tipicità che ha incoronato l’aperitivo di DiGusto.