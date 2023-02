Sbarca il Carnevale a Porto Potenza

Tutto pronto, anche a Porto Potenza, per la festa di Carnevale che è stata fissata per questo weekend. L’appuntamento è previsto per dopodomani, con la prima edizione della manifestazione intitolata "Porto... il Carnevale", promossa dalla Pro Loco di Porto Potenza, diretta dalla presidente Francesca Ceci, dall’associazione dei Commercianti di Porto Potenza, guidata dal presidente Samuele Grappini, e dall’amministrazione del sindaco Noemi Tartabini. Il via alle 14.30. Il ritrovo sarà in piazza della Stazione, ma si animeranno anche piazza Douhet e la traversa Torresi.