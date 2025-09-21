"Sbarra chiusa, soccorritori rallentati"

"Un incidente all’Abbadia, e nessuno che potesse aprire la sbarra per far passare l’ambulanza". Lo denuncia una maceratese 76enne, raccontando quello che le è capitato. "Venerdì pomeriggio sono andata passeggiare vicino al nuovo Parco della vita – racconta –, ma purtroppo mettendo un piede sulle foglie umide sono scivolata".

Per la maceratese sono stati chiamati i soccorsoi, "perché mi sono rotta un femore e non riuscivo a camminare. L’ambulanza è arrivata abbastanza rapidamente, ma una volta raggiunto il parcheggio di fianco all’abbazia si è dovuta fermare lì. Il percorso che scende verso il Parco della vita, dove ero io, è chiuso da una sbarra e non si capiva chi avesse il telecomando per aprila. Il personale sanitario ha aspettato 15-20 minuti, sperando di rintracciare un responsabile, un addetto, qualcuno che potesse aprire. Alla fine si sono rassegnati e sono arrivati fino al punto dove ero io, caricandomi a braccia in barella per riportarmi all’ambulanza".

Per la maceratese, la vicenda ha fatto scattare un campanello d’allarme. "Questo episodio mi ha allarmata, non tanto per me: se ci fosse stata una persona con un infarto o qualcosa del genere, quei minuti persi potevano essere fatali. A volte il tempo fa la differenza tra la vita e la morte. Possibile che nessuno se ne sia preoccupato, lasciando il telecomando a disposizione nel caso di un’emergenza? Mi sembra il caso di portare l’attenzione su questo aspetto, anche perché l’Abbadia di Fiastra è sempre tanto frequentata da persone di ogni età, possono capitare tante cose ed è importante che ci sia una accessibilità semplice per i mezzi di soccorso".