Sbarre giù e Adriatica paralizzata: "Rimedio pronto, ma la giunta tentenna"

"Un’amministrazione che favorisce pochi a danno di tutta la città". E’ con questa accusa che la lista civica Futuro in Comune, capitanata dall’ex sindaco Tommaso Corvatta, torna sul problema del passaggio a livello sulla statale 16. Quelle sbarre da anni rappresentano una questione aperta, a causa dei disagi creati alla viabilità, per le lunghe code che si formano lungo l’Adriatica specialmente durante gli orari di punta e che in questi giorni si acutizzano per la contemporanea chiusura di un tratto della superstrada sottoposto ai lavori dell’Anas, che finiscono giorno per ingolfare proprio la statale 16 e la provinciale maceratese.

"Solite file sulla statale Adriatica - denuncia Futuro in Comune - perché il passaggio a livello è chiuso, obbligando migliaia di civitanovesi ad un disagio inaccettabile al giorno d’oggi". Quindi l’accusa all’amministrazione comunale di non aver portato avanti gli accordi sottoscritti con la Quadrilatero, quantomeno di non aver mai sollecitato l’attuazione degli stessi, in merito alla costruzione del sottopasso. "La soluzione - scrivono - è pronta dal 2017 con il sottopasso concordato con l’Anas e finanziato dallo Stato, ma nemmeno la volontà espressa da tremila firme di concittadini smuove questa amministrazione. Debbono favorire quattro, dicesi quattro, amici loro".

l. c.