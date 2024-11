Sblazi della corrente da settimane. Raccolta firme dei residenti

Da settimane ormai le zone di Matelica e di Esanatoglia sono interessate da sbalzi della tensione elettrica, che provocano improvvisi blackout di breve durata, che causano lo spegnimento imprevisto di elettrodomestici, computer, caldaie ed altri impianti. Molti i cittadini che hanno segnalato guasti e danneggiamenti proprio a causa di questi problemi. Tante le segnalazioni e le proteste anche al gestore della rete elettrica. Proprio per questa ragione alcuni residenti del centro storico hanno lanciato una raccolta firme da inviare ad Enel e ai comuni di Matelica e di Esanatoglia con l’obiettivo di far rilevare il disagio e i danni economici provocati "sperando – hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa – che non si debba arrivare ad una denuncia vera e propria, perché molti utenti hanno avuto danni alle varie apparecchiature elettroniche". Numerosi gli esercizi commerciali che hanno offerto la possibilità di raccogliere le firme. A Matelica è possibile farlo presso la Tabaccheria Belardini in corso Vittorio Emanuele 102, Tabaccheria la Cicca in viale Cesare Battisti 8, Cartoleria e Tabacchi di Roberto Stopponi in viale Roma 35, Frutteria Tutti Frutti in spiazzo Beata Mattia 20, Fioreria Maison de Fleur in corso Vittorio Emanuele 56, Panificio Forno di Gagliole in via Kennedy 29, Bar Roma in viale Roma 12, Cherie Caffè in corso Vittorio Emanuele 19. Ad Esanatoglia invece presso Tabaccheria Brugnola in largo Portanuova 11, Bar-forno la Spiga in corso Vittorio Emanuele II n.11 e al Bar dello Sport in largo Portanuova 9.

Matteo Parrini