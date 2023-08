Sborgia: "A fine 2019 non c’era ancora nulla sulle Casermette"

"A fine 2019 non c’era ancora nulla sulle Casermette. Ora i nostri rappresentanti si diano finalmente da fare". Così il capogruppo consiliare Sandro Sborgia nel ricordare la genesi del progetto che coinvolge il complesso delle Casermette di Camerino. Fu l’allora premier Gentiloni, nel 2017, a sollecitarne il recupero per la creazione di un "Centro Beni Culturali" ma fu con l’amministrazione Sborgia che l’argomento venne ripreso, nel novembre 2019: "Tramite un diretto collaboratore dell’allora ministro Franceschini, verificammo, nel corso di un incontro a Roma che del progetto non vi era alcuna traccia e non risultava inserito in alcuna programmazione finanziaria. Mi consigliò di riavviare l’iter ripartendo dall’attivazione del tavolo tecnico". L’incontro avvenne il 29 gennaio 2020 fra l’Università di Camerino, la Curia, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dei Beni e delle attività Culturali, la Regione ma l’altro scoglio era l’assenza di fondi: "I 4 milioni inizialmente disponibili erano andati in fumo perché non era stato fatto nulla. Il ministro Franceschini, nel marzo 2021, ci fece sapere di aver messo a disposizione il finanziamento per la riconversione di 5 strutture dedicate a deposito per il recupero delle opere d’arte tra le quali era inserito anche le Casermette". Poi il commissario straordinario Giovanni Legnini stanziò, il 13 settembre 2022, una prima somma di 10 milioni e altri 20 vennero tratti dalle risorse assegnate allo stesso Ministero. "Al di là di tagli di nastro per opere ancora da vedere, mi auguro che i nostri rappresentanti regionali facciano seguire, finalmente, concrete azioni di supporto e sostegno".