Sborgia contro Acquaroli: "Ricostruzione lenta, non è colpa delle famiglie"

"Non è tollerabile sentire dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che le famiglie, oltre ad aver subito il danno di essere rimaste senza casa, senza azienda, senza lavoro, oggi siano addirittura additate quali responsabili dei ritardi accumulati nella ricostruzione". Interviene a gamba tesa Sandro Sborgia (nella foto), ex sindaco e attuale capogruppo consiliare di ’Ripartiamo’, dopo le dichiarazioni del Governatore a margine dell’inaugurazione del cantiere che porterà alla rigenerazione del complesso ’le Casermette’ a Torre del Parco di Camerino. Sborgia si riferisce all’affermazione di Acquaroli che bisogna "far vedere gli effetti materiali della ricostruzione per convincere le troppe famiglie che ancora non hanno presentato domanda a farlo". "Dopo quasi tre anni che è in carica – afferma Sborgia – Acquaroli sembra aver preso atto solo in questi giorni che la ricostruzione dei centri colpiti dal sisma del 2016 è ancora ben lontana dall’essere completata o forse, sarebbe meglio dire, procede a un ritmo ancora troppo lento. Probabilmente impegnato su altri fronti, altrettanto importanti per carità, sembrerebbe non avere ben chiare le problematiche in campo. Non sarebbe spiegabile altrimenti il senso della sua affermazione. Quasi che il colpevole ritardo della ricostruzione delle aree terremotate sia responsabilità delle famiglie che non hanno ancora presentato i progetti. Sarebbe forse il caso che qualcuno, magari anche l’attuale Commissario alla ricostruzione, fino a qualche mese fa assessore regionale alla ricostruzione, informasse il presidente Acquaroli che le famiglie, i committenti, i proprietari hanno, da tempo, provveduto correttamente e diligentemente ad adempiere ai loro doveri ed in particolar modo a quello di dichiarare interesse a ricostruire". Sborgia sostiene che il ritardo è piuttosto da attribuire alla concentrazione nelle mani di pochi tecnici della enorme mole di progetti che ancora devono essere presentati. "Siamo sicuri che il buon Commissario straordinario alla ricostruzione nella sua infinita magnanimità e benevolenza, non mancherà di concedere l’ennesima proroga dei termini (l’ultima risale al 29 maggio scorso) oppure emanerà qualche altra ‘coraggiosa’ ordinanza speciale all’interno della quale fisserà nuovi e più ampi termini massimi per la presentazione degli elaborati di modo da non disturbare i tecnici che lavorano, con buona pace di tutti quei cittadini chi attendono da ormai sette anni di rientrare a casa". "L’amministrazione Acquaroli – conclude Sborgia – si è rivelata drammaticamente lacunosa e incapace di affrontare e risolvere un problema di proporzioni enormi e certe affermazioni non sono tollerabili. Bisogna saper riconoscere le proprie responsabilità".