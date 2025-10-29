Scabbia a scuola, via alla profilassi

Accertato un caso di scabbia alla primaria di Mogliano. La segnalazione è arrivata dall’Ast di Macerata per un operatore scolastico, messo subito a riposo. È scattata quindi la profilassi. E sia che lunedì che ieri il personale Ast ha fatto un sopralluogo nell’istituto per le verifiche. "La situazione è sotto controllo - spiega il sindaco Fabrizio Luchetti – e monitorata. Si tratta di un provvedimento mirato, in merito all’ambiente di lavoro della persona. La profilassi è scattata immediatamente. Non servono allarmarmi. La Ast, di concerto con l’istituto, ha prontamente attivato tutte le misure di sorveglianza e intervento necessarie. Non c’è bisogno di riaffermare che l’amministrazione comunale e la direzione scolastica continueranno a garantire, come hanno sempre fatto sino ad oggi, salubrità e condizioni igieniche ottimali in tutti gli ambienti scolastici. Siamo sempre al fianco della scuola, delle famiglie e degli alunni. È deplorevole e inaccettabile sfruttare un tema delicato come quello della salute pubblica a soli fini di strumentalizzazione politica; auspichiamo, pertanto, un comportamento responsabile e un approccio più serio e rispettoso che tuteli la serenità di tutti i soggetti coinvolti". Il primo cittadino ha ribadito che queste problematiche sanitarie sono "al di fuori del controllo dell’amministrazione comunale e della direzione scolastica e nulla hanno a che vedere con il corretto operato delle predette istituzioni". Qualche settimana fa alla materna, invece, era stata effettuata la disinfestazione per un "topolino", spiega il sindaco. "La struttura è stata oggetto di lavori da giugno all’inizio dell’anno scolastico e probabilmente l’animale durante gli interventi è entrato nella scuola – prosegue -. Le maestre si sono accorte subito della sua presenza e ci siamo attivati con la disinfestazione, circoscrivendo l’area interessata, tre aule. Abbiamo eseguito anche verifiche nei giorni successivi, tutto risolto". Negli ultimi tempi si sono verificati casi di scabbia in alcune case di riposo della provincia, come Tolentino, e nell’istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, dove sono stati registrati due casi. Si tratta di una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che però può essere risolto rapidamente.

Lucia Gentili