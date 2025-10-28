Scabbia al Santo Stefano: scatta la profilassi

Due casi di scabbia si sono registrati all’interno dell’istituto Santo Stefano di Porto Potenza. Entrambi risalgono alla scorsa settimana, ma non risulterebbero essere correlati tra loro.

Da quanto si apprende, un caso ha riguardato un paziente che è rimasto infettato pochi giorni fa, mentre era ricoverato in uno dei reparti della struttura di riabilitazione. Come da prassi, sono state attivate le procedure del caso e per questo sono state mandate tutte le segnalazioni necessarie. In particolare, il paziente risultato positivo alla scabbia è stato messo in isolamento ed è stato poi sottoposto a un trattamento sanitario, che ha previsto un lavaggio sulla sua pelle effettuato con prodotti specifici. Per precauzione, lo stesso tipo di lavaggio è stato applicato anche ai compagni di stanza del paziente rimasto infetto. La direzione dell’istituto Santo Stefano di Porto Potenza sottolinea che "la situazione generale è sotto controllo e non sono stati riscontrati altri casi".

Sempre la direzione della struttura di riabilitazione di Porto Potenza tiene a precisare che "l’istituto Santo Stefano adotta, da sempre, tutte le misure di legge atte a prevenire ogni rischio di contagio effettuando le segnalazioni previste: la terapia dove indicata, le procedure di sanificazione nel rispetto dei protocolli, gli isolamenti necessari e avviando una sorveglianza sanitaria attiva nei confronti di pazienti e operatori".

Giorgio Giannaccini