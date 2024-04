Scaduto l’appalto per la pulizia di vicoli e scarpate

È scaduto l’appalto per il servizio di pulizia dei vicoli di Civitanova Alta dalle erbacce, intervento che comprende anche lavori sui marciapiedi, lungo le mura cittadine e lungo le banchine stradali. Un problema che è in cima alla preoccupazione dei residenti che spesso segnalano problemi di igiene e di decoro urbano legati alla scarsa manutenzione. Considerato che il Comune non è riuscito ad organizzarsi per dare una continuità all’appalto, mentre è in corso l’iter per la procedura di selezione del nuovo operatore economico, gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Macerata, è stato necessario per l’Amministrazione rivolgersi a un privato che nelle more della conclusione della gara in corso svolga il compito di mantenere puliti i veicoli, le mura e i marciapiedi. Il servizio sarà affidato, fino a luglio, alla cooperativa sociale Kononia.