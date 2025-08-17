Ha scalato 29 montagne oltre i 2mila metri senza mai dormire: “La mia sfida sulle vette”

Macerata, 17 agosto 2025 – Ha scalato tutte le vette delle Marche che superano i 2000 metri – e sono ben 29, ovvero le 28 cime dei Sibillini e la Macera della Morte, sui Monti della Laga – in 45 ore consecutive, per un totale di 147 chilometri con quasi 10mila metri di dislivello, tra le province di Macerata e Ascoli. Senza dormire.

A quasi 64 anni, che compirà il prossimo 12 settembre. “Missione compiuta” per il maceratese Fabio Messi (originario di zona Pace, un “paciarolo” di Fonte della Quercia).

In pensione dal 2018, prima lavorava come autista con Smea e Cosmari. Per un periodo è stato anche aiuto istruttore del Cai di Macerata; ora è iscritto all’associazione dilettantistica Acli Macerata, presieduta da Ulisse Gentilozzi. Dallo scialpinismo alle escursioni, dal deltaplano al parapendio fino alle attuali gare di ultra trail (in particolare su distanze dai 70 ai 160 chilometri), Messi è appassionato da sempre di montagna.

Centinaia e centinaia le uscite, in diverse parti d’Italia. Ma “casa” per lui sono i leopardiani “Monti Azzurri”, che conosce come le sue tasche ormai da quarant’anni. Nel 2023 aveva scalato tutte le cime dei Sibillini e già in quell’occasione gli era balenato il pensiero di arrivare alla 29esima, la più lontana, a sud delle Marche, e complessa. E così è stato: ha ripetuto il giro precedente e ha aggiunto Macera della Morte. Ci sono voluti un paio di anni di organizzazione. Alle 6.10 di mercoledì 6 agosto è iniziata l’impresa sulle creste più alte, partendo da Forca di Presta (in provincia di Ascoli). Ed è terminata alle 2 di notte dell’8 agosto, tornando nello stesso punto. L’ha definito un “viaggio”.

Messi, che giro ha fatto?

“Dopo la partenza ho raggiunto Macera della Morte (2073 metri), al confine con Lazio e Abruzzo, e sono tornato a Forca di Presta alle 17. Dopo un ristoro in auto, sono ripartito verso Monte Vettoretto (2952 m.), Monte Vettore (2476 m.), Pizzo o Cima di Pretare (2281 m.), M. Torrone (2117 m.), Sasso D’Andre’ (2100 m.) Sono giunto a Foce intorno a mezzanotte e mezza, dove ad aspettarmi c’era un amico, Luca Natali, per portarmi i viveri. Mi ha fatto compagnia dall’una di notte fino all’alba e insieme abbiamo percorso il cammino da M. Sibilla (2173 m.), Cima Vallelunga (2221 m.), M. Porche (2233 m.), Cima di Vallinfante (2113 m.), Cima di Passo Cattivo (2065 m.), M. Bicco (2052 m.) fino a M. Bove Sud (2169 m.). Ho proseguito da solo verso Pizzo Berro (2259 m.) e M. Priora (2333m.) fino al rifugio del Fargno dove c’era un altro compagno ad attendermi, Patrizio Fantozzi con i viveri e l’acqua; mi ha accompagnato fino al M. Rotondo (2102 m.) e ci siamo salutati. Quindi è stata la volta di Pizzo Acuto (2035 m.), Pizzo tre Vescovi (2092 m.), M. Bove Nord (2112 m.), Palazzo Borghese (2145 m.), Sasso di Palazzo Borghese (2119 m.), M. Argentella (2201 m.), Cima di Forca Viola (2230 m.), Quarto S. Lorenzo (2247 m.), Cima dell’Osservatorio (2350 m.), Pizzo del Diavolo (2410 m.), Cima del Redentore (2448 m.), Cima del Lago (2422 m e Punta di Prato Pulito (2373 m.). Infine sono tornato alla base. Sono serviti due anni per organizzarmi e studiare il tragitto: Macera della Morte e la zona di Pizzo Berro, Monte Priora e Monte Rotondo andavano percorse di giorno, trattandosi dei punti più difficili”.

Qual è stato il momento più bello?

“Il tramonto del 7 agosto, a Passo Cattivo. Mi piace stare da solo nella natura. Ho intrapreso questo nuovo viaggio proprio perché amo i nostri paesaggi”.

E il più duro?

“In montagna non do mai nulla per scontato finché non rientro in auto. In alcuni momenti la stanchezza ha pesato sulla lucidità, in particolare in discesa; sono caduto un paio di volte, ma mi sono ripreso subito, per fortuna non mi sono fatto niente”.

Che cosa ha portato nello zaino?

“Sali minerali e gel liquidi con maltodestrine e zucchero/fruttosio fatti in casa da me, focaccine, barrette e pezzetti di pizza. Sono partito con cinque bottigliette d’acqua (un litro e mezzo) ma alla fine, sia riempiendo la borraccia nei fontanili lungo il percorso che con l’aiuto dei miei due amici, ho consumato 10-12 litri d’acqua in tutto”.

Ha un consiglio da dare giovani?

“Prestare sempre attenzione perché l’imprevisto in montagna è dietro l’angolo. Va rispettata. Dopo il Covid è aumentato il numero dei frequentatori: in zone dove cinquant’anni fa non incontravo nessuno, adesso arrivano centinaia di persone attratte da un post sui social. E invece bisogna conoscere i propri limiti. Ai giovani però raccomando sempre, a prescindere, di fare sport, per la salute mentale e fisica. Li vedo chini sul cellulare… tra poco avranno la gobba. E a chi è più grande, anche dopo una giornata di lavoro, consiglio di provare a fare un po’ di movimento, rilassa. La costanza ripaga”.

E per le autorità?

“Un maggior impegno da parte dei Comuni e del Parco dei Sibillini; servirebbe più cura ad esempio per i segnali sbiaditi e le tracce che non si vedono più. I turisti si innamorano dei nostri monti, tra storia e leggenda, e della nostra accoglienza. Per cui dobbiamo valorizzare il territorio il più possibile”.