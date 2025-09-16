Scalinata di via Fonte Torciano. Nuove luci e più sicurezza

A partire dai primi giorni di agosto, la scalinata di via Fonte Torciano a Montefano ha visto un significativo miglioramento dell’illuminazione pubblica, grazie all’installazione di quattro nuovi fari Led ad alta luminosità migliorando così di molto la visibilità notturna e, di conseguenza, la sicurezza pubblica in una zona molto frequentata. La scalinata, che collega l’area Parco Veragra al centro del paese, è infatti uno degli itinerari più utilizzati dai residenti.

"L’aggiornamento dell’impianto di illuminazione – rende noto il sindaco Angela Barbieri – è stato possibile grazie alla generosità di alcuni cittadini del Rione Fornace. Dopo la conclusione dei Giochi del Palio dei Rioni di Montefano, il Rione Fornace aveva un conto corrente, congelato dal 2017, con circa 1.000 euro. Considerata la volontà di chiudere il conto, i membri dell’ormai ex Rione Fornace hanno deciso di devolvere l’intera somma al Comune di Montefano per finanziare un’opera di pubblica utilità. A tutti questi cittadini, che con il loro gesto di generosità hanno messo al primo posto il benessere della propria comunità, va il ringraziamento dell’amministrazione e della città. Un esempio concreto di impegno civico e attaccamento al paese, che arricchisce il nostro territorio e la nostra sicurezza".