Scalinata fuori uso da mesi, insulti a Parcaroli e Marchiori

La scalinata tra via Ricci e viale Carradori sarà rifatta entro l’anno. Non attenderemo di attingere, anche nel caso in cui ce ne fosse data la possibilità, ai fondi stanziati per l’alluvione che ne causò il crollo. Provvederemo con risorse interne.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori interviene, dopo la comparsa di una deprecabile scritta sui blocchi di cemento posizionati nell’area interdetta, sulla situazione dell’operazione per il ripristino della scalinata. "È stato fatto un sopralluogo dalla Protezione civile per la verifica del danno, che ci permetterebbe di ottenere l’indennizzo che avevamo chiesto dopo il crollo, nel settembre scorso. Ad ogni modo – spiega Marchiori – provvederemo prima, con fondi del bilancio comunale. Il progetto strutturale che si sta mettendo a punto prevede una barriera di contenimento che la scalinata, risalente agli anni ‘30-‘40, non aveva. Nel frattempo si è provveduto, con Italgas, a spostare le condutture sottostanti su via Issy les Moulineaux. Stiamo pensando di mantenere lo stile architettonico che la scalinata aveva; si tratta di consolidare la struttura per scongiurare problemi in futuro. Mi confronto costantemente coi residenti della zona, come amministrazione non ci nascondiamo, con il Cosmari abbiamo garantito il servizio di pulizia nonostante l’area sia chiusa".

Rispetto alla scritta comparsa, in cui l’assessore e il sindaco Sandro Parcaroli vengono bollati come "ladri", Marchiori in un post social scrive: "Il sentimento dell’odio non mi appartiene, ho sempre praticato il rispetto ed il confronto; non sarà certo una manina vigliacca a cambiare il mio stile di vita. Mi dispiace un po’ per i miei familiari e per quelli di Sandro, persona che stimo tantissimo, ma loro ci conoscono bene".

Lorenzo Fava