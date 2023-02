Scambi con Taicang, prove di ripartenza dopo lo stop per Covid

Gli assessori ai Lavori pubblici Andrea Marchiori e all’Urbanistica Silvano Iommi hanno incontrato ieri in Comune una delegazione degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri insieme a Sue Zueyan Su e Dario Marcolini, rispettivamente presidente e direttore tecnico di Via Soccer (progetto sportivo partito con la Cina negli scorsi anni) per discutere di progettualità e interventi all’interno del gemellaggio tra la città di Taicang e Macerata. Dopo lo stop causato dall’emergenza pandemica, sono ripresi i contatti con la città cinese per ricostruire legami e ipotesi di scambi tecnico-culturali e convegnistici.