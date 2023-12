Scambio d’auguri in municipio

Il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Consiglio Comunale Fausto Troiani, assessori e consiglieri comunali hanno incontrato i dipendenti comunali per il tradizionale scambio degli auguri di Natale. "Stiamo per lasciarci alle spalle un anno particolarmente intenso di lavoro - ha detto il Sindaco -, il Pnnr ha pesato molto sugli enti pubblici e quindi anche sul nostro Comune. Sono arrivate tante risorse e questo ha creato senza dubbio un lavoro aggiuntivo, ma anche tanta soddisfazione perchè siamo riusciti, tutti insieme, a cogliere occasioni importanti. Siamo diventati una delle città più importanti della regione e per questo credo dobbiate essere fieri ed orgogliosi di essere al suo servizio". Ciarapica ha ricordato il pensionamento, a febbraio, del segretario comunale Sergio Morosi, salutato da tutti i presenti. È stato l’ assessore al Personale, Claudio Morresi, a dare il benvenuto ai neo assunti e a ringraziare tutta la macchina amministrativa.