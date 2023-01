Scambio di abiti in un’ottica green

di Lucia Gentili

Buona la prima per lo "Swap Party" a Tolentino, promosso da Ludoteca Riù e Cea Centro di educazione ambientale Legambiente Il Pettirosso, in collaborazione con Comune, Caritas e Sermit. Un sabato alla sala lettura per scambiare abiti e accessori, "swappare" appunto, all’insegna dell’economia circolare. "Siamo soddisfatte – spiega Fabiola Cavarischia, responsabile del Cea Legambiente il Pettirosso con al fianco l’operatrice Tiziana Fasolino e Alessia Angelelli del servizio civile – e pensiamo di fare il bis dopo Pasqua. Un’azione sostenibile, con la volontà di condividere soluzioni semplici per produrre meno rifiuti, in questo caso i "tessili". Un piacevole pomeriggio di incontri fra generazioni diverse. Uno scambio di vestiti, ma anche di idee. E anche un modo per incontrarsi, creare relazioni e stare insieme. Il tutto per uno sviluppo sostenibile, da un punto di vista economico e sociale". I vestiti non scambiati, infatti, questa settimana vengono consegnati a Caritas e Sermit di Tolentino. L’altro giorno hanno partecipato per lo più donne. "Da sempre sono sensibile alle tematiche ambientali – dice una mamma, Selenia D’Asaro –. Da anni cerco di riciclare, riutilizzare, scambiare, autoprodurre e ridurre così al massimo gli sprechi. Ho una grande passione per il vintage. Se tutti imparassimo a non comprare compulsivamente cose che in realtà non ci servono potremmo fare un grande gesto per il nostro pianeta". "Ho partecipato con piacere – aggiunge Roberta Sbergami, insegnante – e sono sicura che ripeterò questa esperienza. Nel mio armadio avevo dei vestiti in perfetto stato che non indossavo da tempo. Quest’iniziativa ha permesso di dargli una seconda vita. Ho molto apprezzato anche la sezione dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni; molto spesso i vestiti per l’infanzia vengono riposti in scatoloni quasi nuovi. In questo modo invece possono essere utili ad altri".