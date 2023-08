Scambio di esperienze con insegnanti tedeschi e sloveni

Sviluppare e testare una metodologia che utilizzi la musica come mezzo per promuovere il pensiero critico e favorire lo sviluppo di competenze sociali e interculturali, sostenendo in questo modo la cittadinanza attiva. E’ questo l’obiettivo del progetto Melody, presentato dal Comune e nato dalla collaborazione tra gli ufffici Cultura, Scuola e Politiche europee, approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Il progetto durerà 24 mesi e coinvolge tre Paesi europei: l’Italia con il Comune di Macerata capofila, Slovenia con il partner Ris- Raziskovalno Izobraževalno Središce Dvorec Rakican e Germania con il partner Roter Baum Berlin e avrà a disposizione un budget complessivo 120mila euro, di cui 50mila per Macerata senza co-finanziamenti a carico dell’ente. "Una grande soddisfazione aver vinto un bando altamente competitivo ed essere capofila con altri partner europei – commenta l’assessore Katiuscia Cassetta -. Ci inorgoglisce la consapevolezza di star facendo bene per una vera educazione alla musica delle nuove generazioni e per conquistare una condivisione di valori comuni che possano unirci. Inoltre vorrei sottolinerare come la nostra esperienza di lavoro con AsLiCo, massimo esperto in Europa su queste tematiche, ci ha permesso di condividere una buona pratica e di crescere ulteriormente". Il target di riferimento del progetto, le cui attività verranno avviate tra ottobre e novembre, è quello degli insegnanti che potranno partecipare allo scambio di prassi applicate dai partner e coinvolgeranno gli alunni tra I 6 e I 14 anni nell’attuazione di azioni pilota con l’utilizzo di metodologie innovative che impiegano la musica come strumento di educazione e di espressione delle idee.