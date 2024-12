Scambio di libri, la tradizione islandese alla Mozzi Borgetti

Quest’anno alla biblioteca Mozzi Borgetti si potrà vivere l’emozione l’emozione dello "Jólabókaflóð". La notte di Natale, gli islandesi si scambiano "inondazioni" di libri sotto l’albero, poiché li considerano fra le cose più preziose. Seguendo questa tradizione, l’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, in biblioteca, dalle 15 alle 18.30. Durante il pomeriggio, ognuno potrà portare con sé un libro già incartato da donare – sul pacchetto indicare se si tratta di un libro per bambini o per grandi – e prenderne uno tra quelli messi a disposizione dagli altri partecipanti.