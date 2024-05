Scambio di saperi tra le scuole

L’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli e il liceo artistico "Giulio Cantalamessa" di Macerata hanno sottoscritto una convenzione per promuovere la realizzazione di progetti condivisi. Un gruppo tecnico di lavoro, presieduto dalla dirigente del rispettivo istituto, opererà per mettere a disposizione della propria comunità scolastica un’offerta formativa integrata pianificando, all’inizio di ogni anno scolastico, azioni progettuali innovative finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane, ambientali, strutturali e finanziarie disponibili sul territorio (nel contesto della rete di scuole impegnate ad ampliare, migliorare e potenziare le loro proposte didattiche) per promuovere l’inclusione di studenti e studentesse. Una rappresentanza del "Cantalamessa" è stata ospitata dal "Varnelli" e accompagnata da alunni (nella foto con la dirigente Antonella Canova) guidati dal professor Zaccari, responsabile del progetti "Mani in pasta", nella realizzazione d’un prodotto dolciario tipico: "Il serpe da inzuppo". Prossimamente, ragazzi e ragazze del Varnelli restituiranno la visita al "Cantalamessa", quindi dal laboratorio cingolano di cucina si passerà a quello maceratese di oreficeria.

Gianfilippo Centanni