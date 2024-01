Scampato all’inferno in galleria: "Non dormo da settimane, adesso i responsabili paghino"

Luigi Petruzzellis, responsabile della sede recanatese di Sistema Museo, uno degli automobilisti che la vigilia di Natale sono rimasti intrappolati nell’inferno di fumo che si è scatenato in superstrada, all’altezza di Serravalle di Chienti, per un’auto che ha preso fuoco proprio all’interno della galleria, lancia un appello a tutti quelli che hanno condiviso con lui la brutta avventura, "rischiando seriamente la morte per intossicazione da monossido". Lui non ha intenzione di lasciar perdere e invita i suoi compagni di sventura a "unirci per farci sentire su quanto accaduto. Dal 24 dicembre io praticamente non dormo più, sto assumendo psicofarmaci pesanti, ma nemmeno quelli hanno più effetto. La mia vita è cambiata in peggio e l’unico modo che ho per superare il trauma è che i responsabili paghino, e non è nemmeno una questione di risarcimento economico".

Anche se in questa battaglia dovesse restare solo, lui è intenzionato a sporgere denuncia e ad andare in fondo. "Intanto – scrive su su Facebook – quelle gallerie sono chiuse da quel pomeriggio e sicuramente lo rimarranno per molto tempo ancora. E anzi, molto probabilmente non avrebbero nemmeno dovuto essere aperte, vista la carenza dei sistemi di sicurezza ed emergenza. Nel tratto di SS77, che va da Camerino a Foligno, caratterizzato dell’elevata presenza di gallerie (alcune anche lunghe diversi chilometri), l’eventualità che una vettura prenda fuoco proprio in una di queste credo sia un fatto non improbabile. Per questo – conclude Petruzzellis – uno si aspetterebbe adeguate misure di sicurezza che semplicemente non ci sono state tanto che si è rischiata la strage".