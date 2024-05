Scandola da record. Vince il Rally Adriatico per l’ottava volta

Ha collezionato l’ottavo successo personale (un record!) nella competizione marchigiana il veronese Umberto Scandola che, navigatore il friulano Paolo Cagnelutti, su Skoda Fabia R5 Evo (nella foto) ha vinto il Rally Adriatico disputato a Cingoli in 31esima edizione per l’organizzazione di Prs Group col Comune e disputato da 82 equipaggi sul percorso di 250 km di cui 75 competitivi e riservati alle tre fasi cronometrate da ripetersi ognuna per tre volte. Abbinata alla competizione, la terza delle sei del campionato italiano Rally Terra, la seconda prova del tricolore Junior in cui si è affermato il binomio trevigiano Marco Zanin-Fabio Pizzol (Renault Clio Rally 5). Davvero palpitante, ritmata sul filo dei decimi di secondo, lè stata a fase finale in cui si è deciso l’esito dell’evento agonistico: un tris di cambiamenti ha caratterizzato il predominio al vertice che ha avuto uno scossone fino ai tre residui impegni previsti. . Già dal quinto, Scandola era riuscito a svettare, poi dal sesto al comando è scattato il fiorentino Tommaso Ciuffi in coppia con Pietro Cigni. Ma successivamente Scandola ha imposto la sua supremazia: firmando il miglior tempo, si è affermato abbinando la conquista dell’assoluto a quella di leader della classifica provvisoria in cui ora precede, solo per un punto, il vicentino Alberto Battistolli scalzato dalla posizione di preminenza (lo ha messo a disagio un problema di natura elettrica subìto dalla sua auto) in cui sul diretto avversario aveva quattro lunghezze di vantaggio. Ha guarnito il quintetto-top l’accoppiata finlandese Mikko Heikkola-Kristian Temonen, che aggiudicatosi a Foligno l’a ppuntamento d’apertura, non è entrato in sintonìa con le usuranti caratteristiche dei tratti cingolani. LA CLASSIFICA: 1. Scandola-Cargnelutti (Skoda Fabia 5 Evo) in 47’01; 2. Ciuffi-Cigni (id.) a 5.0; 3. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5 Rally 2) a 34.1; 4. Oldrati-Ciucci (id.) a 35.3; 5. Heikkola-Temonen (Toyota Yaris) a 57.3. Gianfilippo Centanni