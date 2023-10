Scantinati e biblioteca. Volontari in azione

Scantinati di abitazioni allagati come il lungomare sud e un bar. Acqua anche all’interno della biblioteca comunale Zavatti. Volontari della Protezione civile a lavoro, nella notte di ieri, per scongiurare gli effetti dell’acquazzone che si è abbattuto in pochissimo tempo su tutta la città provocando disagi in vari quartieri. "Siamo rincasati alle tre e mezza di notte – racconta il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile Aurelio Del Medico –. Il primo intervento è stato al lungomare sud, dove abbiamo aperto i tombini di scarico".

Il coordinatore, per tutto il tempo rimasto in contatto con il sindaco Ciarapica, aveva già effettuato un sopralluogo in un bar di viale Vittorio, ma è in via Cernaia che i militi giallo fluo si sono dovuti davvero rimboccare le maniche.

"Prima abbiamo liberato un ascensore – spiega ancora Del Medico –, con l’utilizzo dell’idropompa. Per un altro condominio della medesima via, la situazione si era invece fatta più critica: in uno scantinato di circa 350 metri quadri l’acqua era ad un livello di circa cinquanta centimetri ed un ascensore ne era completamente invaso. Oltre a noi tre militi civitanovesi, sono giunti anche due colleghi del gruppo comunale di Montelupone, con un altro mezzo, sempre dotato di idropompa. Le operazioni si sono prolungate fino a notte fonda".

La pioggia caduta incessante è entrata anche all’interno della biblioteca comunale, dove ieri mattina il personale comunale ha provveduto a far tornare tutto nella normalità.

Fortunatamente si è trattato di una soglia lieve di infiltrazioni di acqua e non si sono registrati danni al patrimonio.

Francesco Rossetti