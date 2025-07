Scappa all’alt della pattuglia: era ubriaco

Alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha proseguito la sua corsa. Ma i militari lo hanno inseguito e fermato, scoprendo il motivo della fuga: il tasso alcolemico troppo elevato per mettersi al volante, e un piccolo quantitativo di droga. Per questo, un 28enne di Tolentino è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile per guida in stato di ebbrezza, possesso di stupefacente e per non essersi fermato all’alt intimato dai militari.

La notte del primo luglio infatti una pattuglia, nel corso di un posto di controllo, ha ordinato al conducente di un’auto di fermarsi, ma questo ha proseguito la sua corsa. I militari allora si sono messi all’inseguimento, raggiungendo e bloccando il fuggitivo dopo qualche chilometro. Sono scattati i dovuti controlli a carico del conducente che hanno consentito di rinvenire, ben nascosti in uno zaino, circa 5 grammi di hashish e hanno permesso di accertare la sua positività al controllo con l’etilometro. Il tasso alcolemico riscontrato è stato di 1,24 grammi/litro, quasi tre volte superiore al limite consentito. Per il giovane è scattato il ritiro immediato della patente di guida ed è stato anche denunciato alla procura per guida in stato di ebbrezza alcolica e per inosservanza all’ordine di fermarsi all’alt dell’organo di polizia. Il tolentinate è stato inoltre segnalato alla prefettura per il consumo di stupefacenti, per i provvedimenti amministrativi. L’hashish è stato sequestrato.

Continua l’impegno dell’Arma sulle strade per garantire la sicurezza degli utenti. Solo pochi giorni fa, all’Abbadia di Fiastra era stato fermato un 49enne di San Ginesio al volante con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al consentito, e positivo alle benzodiazepine.

Lucia Gentili