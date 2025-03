Scappa col furgone noleggiato, finisce nei guai

Controlli interforze, fermate ed identificate 175 persone. Nei guai è finito anche un 19enne, accusato di furti nei negozi, che non ha rispettato il foglio di via da Civitanova.

Nel corso della giornata dell’altro ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Civitanova, come stabilito nel corso dell’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione ha visto la partecipazione degli agenti di polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza insieme con il cane antidroga, e degli agenti della polizia locale. I controlli effettuati nel corso della giornata hanno permesso di identificare 175 persone. L’operazione interforze, eseguita sulle strade e nei pressi delle attività del centro cittadino, ha permesso di rintracciare un furgone che era stato preso a noleggio da un uomo che non lo aveva, tuttavia, restituito alla società di autonoleggio proprietaria del veicolo, appropriandosene senza averne titolo. Il conducente, straniero e regolare sul territorio, è stato quindi denunciato per appropriazione indebita e il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

L’attività ha permesso inoltre di rinvenire e sequestrare, in attesa della restituzione al legittimo proprietario, un ciclomotore risultato rubato alla fine di gennaio a Civitanova. Denunciato poi un tunisino di 19 anni, residente nel Bolognese, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Civitanova: il ragazzo è accusato di aver rubato merce negli esercizi pubblici. Infine, è stato elevato un verbale dell’importo di oltre 3mila euro a carico di una donna di nazionalità albanese fermata al volante di una Audi A6: l’auto, sottoposta a sequestro, era sprovvista dell’assicurazione.

Nel corso del servizio sono stati, inoltre, effettuati controlli amministrativi ad alcune attività in varie zone della città. Come programmato con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura, i controlli straordinari interforze proseguiranno anche nei prossimi giorni.