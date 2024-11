Scappano all’alt dei carabinieri. Ladri in fuga nelle campagne

È scattata una maxi caccia ai ladri, ieri pomeriggio tra Castelraimondo e Pioraco: le pattuglie dei carabinieri hanno setacciato la zona fino a tarda notte, per tentare di individuare due uomini messi in fuga.

L’allarme è scattato alle 18.30 a Castelraimondo. Nei pressi della rotatoria di Torre del Parco una pattuglia dell’Arma, insospettita da una Ford Focus, ha deciso di fermarla per fare un controllo. Ma alla vista delle divise, gli uomini a bordo hanno sterzato improvvisamente finendo con l’auto sopra al marciapiede, e mettendola fuori uso. Immediamente si sono lanciati fuori dall’abitacolo e si sono messi a correre verso i campi, per cercare riparo nelle tenebre lontano dalla strada.

Ma non si è fatta attendere la reazione dei carabinieri della Compagnia di Camerino. Subito le pattuglie sono uscite tutte per sorvegliare le strade e cercare di rintracciare i fuggitivi, che si sarebbero allontanati in direzione di Pioraco. Le vie di fuga sono state presidiate e le zone sono state passate al setaccio, per non lasciare scampo ai due.

Il sospetto è che si trattasse di una banda di ladri, ipotesi suffragata anche dal fatto che nei giorni scorsi tra Pioraco, Esanatoglia e Serravalle si sono registrati alcuni furti in appartamento, commessi sempre nel tardo pomeriggio. Anche in seguito ai furti, i carabinieri di Camerino avevano intensificato i controlli, grazie ai quali ieri sera i malviventi sono stati messi in fuga prima che potessero depredare qualche altra abitazione.

I controlli sono proseguiti tutta la notte da parte dei militari.